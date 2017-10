BeoLab 50: futuristisch ogende actieve luidspreker

Met de BeoLab 50 voegt Bang & Olufsen opnieuw een schitterende luidspreker toe aan het al indrukwekkende gamma. Design en prestaties gaan hand in hand.

De BeoLab 50 leent heel wat knowhow van zijn grote broer, de iconische BeoLab 90, die herdefinieerde wat een state-of-the-art luidspreker vandaag is. Zo doet de BeoLab 50 een beroep op de baanbrekende Active Room Compensation-technologie. Die meet met een externe microfoon de akoestische eigenschappen van de kamer waar de speaker staat. Daarna stelt hij alle parameters van de luidspreker optimaal in, zodat die het beste klinkt voor jouw kamer.

Akoestisch lens past zich aan

Op de bovenzijde van de luidspreker bevindt zich een speciaal onderdeel, de akoestische lens, die instaat voor de hoogste frequenties in de muziek. Die tweeter verspreidt de muziek over een breedte van 180 graden naar de luisterpositie, of in een smallere modus om een bepaalde luisterpositie te bereiken.

Via de Bang & Olufsen App kan je de luistervoorkeuren instellen op basis van eigen smaak of de luisterpositie. Voor de sweet spot-ervaring trekken de beweegbare zijkanten van de akoestische lens samen om een directe, nauwe geluidsstraal naar de luisterplek te sturen. Wanneer het hele gezin televisie kijkt, schuift de onderkant open voor een ruimtevullend geluid.

Die speciale lens komt trouwens enkel te voorschijn wanneer de luidspreker aan het spelen is, en krijgt een subtiele verlichting mee. Naast die tweeter bevinden zich nog drie midrange drivers, drie subwoofers en zeven speciale versterkers in de BeoLab 50, goed voor 2100 Watt. Die versterkers maken van de BeoLab 50 meteen ook actieve luidspreker, die je enkel nog op het stopcontact moet aansluiten.

Futuristisch maar licht ogend design

Bekijken we het design van de slanke BeoLab 50 dan valt het contrast op tussen de zilver gepolijste, aluminium oppervlakken en de lamellen van warm eikenhout. De onderzijde van de 1 meter hoge speaker eindigt iets afgerond naar binnen toe, wat voor een zwevend effect lijkt te zorgen.

De BeoLab 50-luidsprekers zijn via Digital Power Link op elkaar aangesloten in een master/slave-configuratie waarbij de geluidsbronnen via het uitgebreide aansluitpaneel van de master-luidspreker aan het systeem worden toegevoegd.

Naast de draadverbinding beschikt de BeoLab 50 ook over draadloze technologie door gebruik te maken van meerkanaals digitale audiostreaming (op basis van de WiSA-technologie) met een zeer krachtige werking.

Stevig prijskaartje

Wie de BeoLab 50 in huis wenst te halen zal wel de geldbuidel moeten bovenhalen. Een luidsprekerpaar kost 26590 euro, dus best even een Bang & Olufsen-winkel binnenstappen voor een demo.

Reageer