De nieuwe home cinema projector haalt de 4K UHD resolutie echter via een trucje.

Het zou te mooi zijn om waar te zijn: een projector voor thuisgebruik met een echte 4K-resolutie en een prijskaartje van 1700 euro.

Nee, de BenQ W1700 maakt slechts gebruik van een 0,47-inch Single-DMD chip van Texas Instruments met een native resolutie van 1920 x 1080 pixels, en probeert via een techniek als Pixel Shifting de Ultra HD resolutie te bereiken. De DLP-projector haalt volgens BenQ zo een resolutie van 8,3 miljoen pixels.

Er is wel ondersteuning voor High Dynamic Range of HDR, dankzij een in eigen huis ontwikkelde technologie die CinematicColor heet. Het kleurenwiel dat in de BenQ W1700 zit ingebouwd haalt een dekking van 96% binnen de de Rec.709-kleurruimte. De lichtsterkte bedraagt maximaal 2200 ANSI Lumens.

De W1700 heeft twee HDMI-ingangen (waarvan één type HDMI 2.0), twee USB-aansluitingen, een 1,2x zoom en verticale keystone-correctie waardoor het geprojecteerde beeld naar boven of onder kan worden bijgesteld.

De BenQ W1700 is verkrijgbaar vanaf januari 2018.