Belgische hulpdiensten bereikbaar via eigen app, App112

Vanaf eind maart 2017 zullen de Belgische hulpdiensten bereikbaar zijn via een eigen app voor smartphones, App112.

Met de app kan er niet alleen rechtstreeks gesproken worden met de noodcentrales, maar zal de communicatie ook kunnen plaatsvinden via chat. Dat moet het vooral voor doven, slechthorenden en mensen met een spraakprobleem makkelijker maken om te communiceren met de hulpdiensten. Ook in gevallen waarbij er niet kan worden gesproken, denk aan een bankoverval, is het een oplossing.

Via de app zal er ook automatisch een melding kunnen worden gestuurd van de exacte locatie. Immers in noodgevallen is het niet altijd duidelijk de exacte plaats duidelijk te maken aan de hulpdiensten. De app maakt hiervoor gebruik van het gps-systeem van je smartphone.

