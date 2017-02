Bekijk alle VRT-programma’s nu online met VRT NU

Dankzij de lancering van VRT NU zal je voortaan alle tv-programma’s van Eén, Canvas en Ketnet online kunnen bekijken. Later dit jaar volgt er nog een app.

De programma’s zijn te bekijken op de volgende link: https://www.vrt.be/vrtnu. Vooraleer je van start gaat, dien je eerst een profiel aan te maken. Na registratie zal je in principe ook vanuit het buitenland naar de VRT-programma’s kunnen kijken.

De programma’s zijn meestal tot een maand na datum van uitzending te bekijken, maar sommige afleveringen zijn langer beschikbaar. Dit wordt trouwens duidelijk aangegeven bij elk programma.

Het aanbod is niet enkel beperkt tot eigen producties, ook buitenlandse reeksen als Midnight Sun, The Missing of Planet Earth zijn vlotjes te bekijken.

De VRT biedt eveneens enkele archiefprogramma’s aan.

De kwaliteit van de programma’s is niet in HD, de resolutie is beperkt tot 540p. Wel is er ondertiteling beschikbaar op zowat alle programma’s. Via de website kan je ook live televisie kijken.

Later dit jaar belooft VRT nog enkele apps uit te brengen, met hopelijk ondersteuning voor technieken als Chromecast zodat je de programma’s kan sturen naar je televisie.

