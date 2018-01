Op Batibouw kan je kennismaken met de nieuwste telg in de domoticafamilie van Domintell: de DNET01. Hierdoor is het domoticasysteem nu veel makkelijker vanop afstand te bedienen.

De DNET01 is in feite een combinatie van de DETH02 en DETH03. Voorheen was er met de DETH02 slechts één toegang mogelijk tot de Domintell installatie. Met de nieuwe referentie kan voortaan de hele familie toegang krijgen tot de woninginstallatie.

De DNET01 (€ 450 excl. BTW) programmeert de modem in de meeste gevallen zelf en stelt de huiseigenaar in staat om de werking van de installatie op te volgen (uitgevoerde acties, verwarmingsprestaties, enz.) en om alle gebeurtenissen in een logboek te registreren.

De toegang tot de woning is beveiligd via één van de veiligste versleutelingssystemen op dit moment.

Bekijk hier de producten van Domintell