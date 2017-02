Bang & Olufsen met inbouwluidsprekers in samenwerking met Origin Acoustics

De high-end inbouwluidsprekers zijn geschikt voor wand en plafond, en voor een brede waaier aan toepassingen van high-end home cinema’s tot achtergrondmuziek.

Origin Acoustics heeft heel wat knowhow in huis wat betreft het inbouwen van luidsprekers. Zo wordt het installeren steeds zo makkelijk mogelijk gemaakt. Bijvoorbeeld door met handige clips de luidsprekerbox vast te maken in de wand of het plafond. Nadien draai je de luidspreker na aansluiten van de bekabeling vast in deze box.

Origin Acoustics heeft verschillende backboxen in het aanbod maar die zijn volgens Dave Arnold van het Amerikaanse bedrijf niet echt nodig. Zelfs zonder zouden de geluidsprestaties uitstekend moeten zijn. De luidsprekers zijn ook standaard waterbestendig (IP6x).

De plafondinbouwluidsprekers gaan door het leven onder de naam Celestial; de luidsprekers voor inbouw in de wand krijgen de naam Palatial mee. Alle luidsprekers zijn verkrijgbaar met een ruime keuze aan roosters en afdekplaatjes die bij zowat elk interieur passen. Ze hebben de typische Bang & Olufsen uitstraling.

