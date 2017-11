Vijf draadloze speakers van Bang & Olufsen krijgen deze winter een nieuw kleurtje, gebaseerd op Infantry Green of rijkelijk groen.

De nieuwe Harmonies Collectie is een combinatie van het typische B&O minimalistische design met een subtiele toets van natuurlijke groentinten. Afhankelijk van het licht en de reflecties die op de aluminium afwerking van elk product vallen, kan de kleur Infantry Green variëren van een donkere gouden tint tot een prachtige kleur groen.

De nieuwe kleur past ook wonderwel in de trend van groen- en aardtinten gebaseerd op de natuur. Of zoals Kresten Bjørn Krab-Bjerre, Concept Manager bij Bang & Olufsen, het verwoordt: “Bang & Olufsen neemt doorlopend trends waar, gaat ermee aan de slag en geeft er een duidelijk eigen draai aan. We streven er altijd naar om een modern en tijdloos object te creëren. In dit geval ontwikkelden we onze eigen kleur groen met een monochromatisch uiterlijk dat in alle verschillende materialen terugkomt. Visueel gezien wordt het product zo een geheel”.

Vijf draadloze speakers

De volgende vijf luidsprekers maken deel uit van de Harmonies Collectie, die ter gelegenheid van de 92ste verjaardag van het Deense merk werd gelanceerd:

BeoSound 1 en BeoSound 2: in Infantry Green geanodiseerd aluminium;

BeoPlay A9: met een koperkleurige aluminium ring, een voorkant van geweven Kvadrat-stof in de kleur Infantry Green en poten van gerookt eikenhout;

BeoPlay M5: met een bovenkant van geborsteld aluminium in de kleur Infantry Green en geweven Kvadrat-stof in dezelfde kleur;

BeoSound 35: met een koperkleurige aluminium kast, een textielcover in de kleur Infantry Green en een zwarte aluminium tafelvoet.

De prijs blijft gelijk aan die van de standaarduitvoeringen. De Harmonies Collectie is verkrijgbaar vanaf vandaag 17 november tot augustus 2018.