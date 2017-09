Bang & Olufsen Eclipse televisie: geluid en beeld vormen één geheel

De BeoVision Eclipse is de eerste door Bang & Olufsen en LG Electronics gezamenlijk ontwikkelde televisie. Bang & Olufsen haalt zowel het OLED-paneel als het smart tv-platform webOS bij LG en voegt daar het typische B&O-sausje aan toe.

Zo ging evenveel aandacht naar de audioprestaties van de tv. Omdat “het geluid meer is dan de helft van het beeld” is de nieuwe tv voorzien van een 3-kanaals SoundCenter. Dat vormt een volwaardig muzieksysteem op zich. Zo is het 450W sterk en kan het internetradio of online muziekdiensten streamen.

Door de geïntegreerde decoder voor surroundgeluid kan je het SoundCenter ook als middenkanaal inzetten, extra luidsprekers toevoegen en van bioscoopgeluid genieten.

Het uiterlijk is een combinatie van glas met naar keuze gekleurde stof of aluminium. Het smalle glazen oppervlak loopt door onder het SoundCenter, dat op zijn beurt aan weerskanten van het scherm verder gaat.

De vloerstandaard is gemotoriseerd waardoor je met een druk op de knop de tv kan richten zoals je wenst. De Eclipse kan evengoed aan een gemotoriseerde of handmatige muurbeugel opgehangen worden.

De BeoVision Eclipse heeft een 4K Ultra HD-scherm met ondersteuning voor HDR waaronder Dolby Vision en is beschikbaar in twee formaten: 55-inch en 65-inch.

Als smart-tv platform doet B&O een beroep op webOS 3.5 van LG. Daardoor is er toegang tot belangrijke apps als Spotify, Netflix, Amazon en YouTube. Technieken zoals Chromecast, AirPlay en Bluetooth zitten ingebouwd. Alles wordt bediend met één enkele afstandsbediening, de BeoRemote One.

De BeoVision Eclipse is meteen verkrijgbaar en kost 9120 euro voor de 55-inch versie en 12820 euro voor de 65-inch versie. Telkens inclusief een muurbeugel en de BeoRemote One.

Reageer