Art Sound actieve inbouwluidsprekers: geen gedoe meer met draden

Een inbouwluidspreker moet niet altijd gekoppeld zijn aan een versterker. Met de actieve inbouwluidsprekers van Art Sound stream je jouw muziek rechtstreeks, via Bluetooth, van je smartphone naar de speaker.

De Active-modellen koop je per twee in een set van een actieve en passieve luidspreker. De actieve beschikt over een ingebouwde Klasse D-versterker (2x 45W). De installatie is eenvoudig: de actieve luidspreker sluit je aan op het stroomnet; de tweede passieve speaker verbind je met luidsprekerbekabeling aan de eerste.

Via Bluetooth stream je vervolgens muziek van je smartphone of tablet naar de speakers. Muziek kan afkomstig zijn van een interne afspeellijst, een streaming muziekdienst à la Spotify of internetradio.

Optioneel kan er steeds een externe bron, via aux, worden aangesloten op de speakers.

De Active luidsprekers omvatten vier actieve inbouwluidsprekers. De twee speakers in de Happi-reeks, de HPRO650BT en de HPRE650BT, hebben een frameloos design met ultrastrakke grill die je bovendien ook kan installeren op het terras. Ze zijn immers spatwaterdicht.

De twee speakers in de Flat-reeks zijn er voor binnengebruik en hebben een erg strak frame van amper 1 mm en een ultravlakke grille.

