Architect Frame van Bowers & Wilkins laat grote televisies en audio één worden

Met het Architect Frame biedt Bowers & Wilkins een alles-in-één oplossing aan waarbij alle luidsprekers en bekabeling netjes zijn weggewerkt en waar je centraal een televisie van 55-inch, 65-inch of 77-inch kwijt kan.

Er zijn 3 verschillende uitvoeringen van het Architect Frame ontwikkeld: een frame gemaakt voor een 55 inch, 65 inch of 77 inch televisie. In elke uitvoering kan worden gekozen uit een stereo, surround of een surround uitvoering met ingebouwde subwoofer. Dus zowel muziek- als cinemaliefhebbers komen aan hun trekken.

De volledige oplossing is slechts 17 cm diep en kan daardoor zelfs aan de muur gemonteerd worden. Maar je kan het evengoed verzonken in de wand plaatsen of volledig laten inbouwen in een meubel op maat.

Het Architect Frame is intern voorzien van Bowers & Wilkins veel bekroonde Cinema 7 luidsprekers en een krachtige subwoofer met bijpassende versterker. De Cinema 7 is een volledig 3-weg systeem met Nautilis Swirl tweeters en Kevlar midden- en laagunits.

De rigide en stijve constructie van het Architect Frame is voorzien van een Matrix structuur zodat ongewenste resonanties tot een absoluut minimum worden gereduceerd. Ongewenste kastkleuring wordt op deze manier voorkomen maar ook de muur of gipswand is volledig vrij van resonanties, zelfs bij de uitvoering met ingebouwde subwoofer.

Het frame heeft de nodige doorvoeren voor HDMI-kabels, voedingskabels en luidsprekerkabels. De televisie hang je op in het midden van het frame. De grills zijn magnetisch en klik je vast in het frame.

Naast de verschillende uitvoeringen kan er worden gekozen uit 5 stoffen die akoestisch transparant zijn: Midnight Black, Olive Green, Chocolate Brown, Bullet Grey en Eastern Taupe.

