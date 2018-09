Wat meteen opvalt bij de nieuwe Apple Watch Series 4 is het nieuwe design. Het scherm op de Series 4 is zo’n 30 procent groter dan de vorige generatie, waardoor er nu meer info op het scherm kan en de interface werd veranderd.

Binnenin schuilt een nieuwe dual-core 64-bit processor en een nieuwe GPU. Volgens Apple goed voor tweemaal zo snelle prestaties.

De Apple Watch Series 4 kan nu detecteren of je valt, en vraagt of er moet gebeld worden voor hulp. En doet dit zelfs automatisch nadat er van jouw kant na 1 minuut geen reactie is gekomen.

Er zijn ook drie nieuwe functies toegevoegd aan de hartslagmeting, onder meer een melding wanneer je hartslag te laag is. Maar vooral het volgende is een primeur: de Apple Watch kan meteen een elektrocardiogram maken, en is daardoor het eerste consumentenproduct dat dit kan.

De Apple Watch S4 houdt het net als zijn voorganger tot 18 uur uit. Onafgebroken sporten met de GPS lukt zes uur lang.

Op 17 september komt al het nieuwe WatchOS 5 uit, gevolgd door de Apple Watch Series 4 vanaf 21 september.