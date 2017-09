Apple Watch Series 3: minder nood aan een iPhone maar nog niet verkrijgbaar in Benelux

De Apple Watch is ondertussen aan zijn derde generatie toe. Belangrijkste nieuwtje voor deze editie is de ondersteuning voor 4G, al komt deze versie voorlopig nog niet beschikbaar in de Benelux.

Dankzij 4G kan er nu rechtstreeks gebeld worden naar de Apple Watch, en blijven toepassingen zoals mail en berichten mooi synchroon lopen. De 4G-verbinding wordt enkel geactiveerd als er geen iPhone in de buurt is. Ideaal dus voor outdoor- of sportactiviteiten.

De virtuele sim-kaart maakt gebruik van het telefoonnummer van je iPhone, en het scherm van de Apple Watch fungeert als antenne. Voor de landen waar de 4G-versie wel verkrijgbaar is, zal er een extra abonnement moeten worden afgesloten. Deals met Belgische of Nederlandse providers zijn er nog niet, vandaar de afwezigheid van de 4G-versie in onze regio. Bronnen schuiven 2018 naar voren als lanceerdatum.

Door die elektronische sim-kaart is qua design nagenoeg alles bij het oude gebleven. Enkel de digitale kroon kreeg een rood kleuraccent.

Iets sneller maar batterij volgt niet

Binnenin zorgt een nieuwe snellere processor en draadloze chip voor de nodige power en connectiviteit. Apple spreekt van 70% meer kracht dan het vorige model, en betere draadloze prestaties. De autonomie van de batterij blijft met zijn 18 uur wel aan de zwakke kant. Dat lijkt Fitbit met zijn nieuwe Ionic toch beter voor elkaar te hebben.

Hoogtemeter

Nieuw is ook een hoogtemeter, die goed van pas zal komen bij bergtochten of wintersport. En later op het jaar volgt de Apple Music-app waardoor je muziek rechtstreeks kan streamen naar je horloge. Apple Music is enkel van toepassing op de 4G-versie.

Prijzen en verkrijgbaarheid van de Apple Watch Series 3

De Apple Watch Series 3, zonder 4G, kan je bestellen vanaf 15 september en kost minstens 369 euro voor het 38mm-model, en minstens 399 euro voor de 42mm-variant. Levering volgt vanaf 22 september.

De Apple Watch Series 1, zonder GPS, blijft in het gamma, en is te koop voor 269 euro (38mm) en 299 euro (42mm).

