Het is daardoor de eerste mediastreamer die zowel Dolby Vision als Dolby Atmos kan weergeven, zegt Apple zelf.

Met de release van tvOS 12 later dit jaar komt eindelijk de object-gebaseerde audio van Dolby Atmos naar de Apple TV. In tegenstelling tot traditionele surroundformaten maakt een soundtrack met Dolby Atmos geen gebruik van aparte, vaste kanalen (bijvoorbeeld een geluid dat naar de linkerspeaker vooraan moet), maar krijgen geluiden een specifieke plek in een 3D-ruimte.

De Apple TV 4K, die in september 2017 werd uitgebracht, is naar eigen zeggen erg succesvol. Zo heeft iTunes momenteel de grootste collectie van 4K HDR-films. Deze herfst wordt die collectie verder uitgebreid met Dolby Atmos-titels. Net zoals dat het geval was bij de 4K-films zullen films die je al in het bezit hebt, gratis een upgrade naar een Dolby Atmos-soundtrack krijgen.

In de VS krijgt de TV-app ondersteuning voor meer Amerikaanse zenders. In de Benelux is er nog steeds geen sprake van de lancering van die TV-app.

Een andere nieuwigheid is de mogelijkheid om luchtfoto’s van de aarde, gemaakt door de NASA, te tonen als screensaver via de Apple TV.

Andere verbeteringen zijn het automatisch invullen van paswoorden op je Apple TV; het toevoegen van de Apple TV Remote aan het controlecentrum op je iPad en iPhone; en de mogelijkheid om de Apple TV te bedienen met smart home-apparatuur van de merken Control4, Crestron en Savant.