Traditioneel lanceert Apple in september een nieuwe lichting iPhones. Dit jaar worden dat de iPhone XS en XS Max.

Zoals te verwachten zien we vooral vooruitgang in de specs. Het scherm van de iPhone XS is 5,8-inch groot en nog steeds van het OLED-type. Het biedt ondersteuning voor HDR10 en Dolby Vision, en een 60% groter dynamisch kleurenbereik dan de iPhone X.

Andere verbeteringen zijn beter stereogeluid en een snellere Face ID. De iPhone XS smartphones krijgen het meest stevige glas in een smartphone ooit en mogen de IP68 beschermingsklasse dragen. Hierdoor zijn ze nog beter bestand tegen stof en water.

Onder de motorkap schuilt er een snellere processor, de nieuwe A12 Bionic chip. Die is 50% sneller dan de A11. Ook de camera krijgt een upgrade met een 12MP groothoeklens (f/1.8) en een 12MP telelens (f/2.4). Dankzij de A12 past Apple heel wat slimme bewerkingen toe bij het nemen van een foto.

Het grote nieuws is echter de komst van een iPhone met een schermgrootte van 6,5-inch die de naam iPhone XS Max krijgt. Desondanks is deze iPhone qua buitenafmetingen even grote als de 5,5-inch iPhone 8 Plus.

De maximale opslagcapaciteit van de iPhone XS lijkt te verdubbelen naar 512GB, en dat geldt voor beide schermformaten (5,8-inch en 6,5-inch). Beschikbare uitvoeringen zijn goud, spacegrijs en zilver.