Apple met eigen app Clips voor videoberichten

Vandaag had Apple niet alleen de lancering van een rode iPhone 7 voor ons in petto. Het kondigde ook een eigen app aan, Clips. Het doel is het sturen van korte videoberichtjes naar vrienden eenvoudiger maken.

Clips is dus een nieuwe video-app en geen sociaal netwerk zoals Facebook of Instagram. Het resultaat kan natuurlijk wel gedeeld worden via deze sociale netwerken.

Met slechts een paar klikken neem je snel een video op, en voeg je allerlei animaties en graphics toe, zoals tekstballonnetjes, filters, geluid, emoticons, stickers en noem maar op. Je kan zelfs zorgen voor sfeer door muziek toe te voegen die zich automatisch aanpast aan de lengte van je videofilmpje.

Oook het delen wil Clips zo makkelijk mogelijk houden. Zo zal de app zelf proberen te herkennen wie er in beeld is en doet het suggesties om je video’s te delen met bepaalde vrienden.

Clips komt begin april 2017 uit en werkt enkel samen vanaf de iPhone 5S en toestellen die draaien op iOS 10.3, een update die er de komende weken aankomt.

