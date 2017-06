Apple met eerste slimme speaker HomePod

Na weken van geruchten is hij er dan: Apple’s eerste draadloze luidspreker die je met je stem kan gaan bedienen. De HomePod wil de concurrentie aangaan met Google en Amazon, maar evengoed Sonos of Bose.

De HomePod krijgt een cilindervormig design mee en is zo’n 18 cm hoog. Onderaan verstopt zitten liefst zeven tweeters, elk met een eigen versterker; in het midden bevinden zich de microfoons en daarbovenop een 4-inch woofer.

Bovenaan mondt de cilinder uit in een schermpje met leds dat de intelligentie van Siri voorstelt. Het licht op wanneer je Hey Siri zegt. Er zijn ook aanraakgevoelige knoppen aanwezig om muziek af te spelen, te pauzeren of het volume te regelen. De HomePod is er in de kleuren wit en spacegrijs.

Geluidskwaliteit voorop

Apple benadrukt namelijk dat de HomePod eerst en vooral een erg goede luidspreker wil zijn. De Apple A8 chip, die zich net onder het kleine lampje bevindt, stuurt alle luidsprekeronderdelen aan. De chip analyseert constant alle muziek en zorgt ervoor dat bijvoorbeeld bij de bas zo weinig mogelijk vervorming optreedt. De plaatsing van de tweeters maakt een 360 graden geluidsbeleving mogelijk.

De A8 chip helpt ook om het geluid af te stemmen op de plaats en kamer waar de HomePod staat. Zo weet de speaker of het een plekje heeft gekregen in een hoek van de kamer, op een tafel of in de boekenwand.

Plaats je twee HomePods in dezelfde kamer dan zullen die met elkaar synchroniseren en zo beter geluid produceren voor die kamer.

Stembediening

Bedienen is mogelijk met je stem. Niet minder dan zes ingebouwde microfoons moeten volgens Apple zelfs spraakcommando’s verstaan bij het afspelen van luide muziek of als je wat verder af staat van de speaker.

De HomePod is nauw verweven met Apple’s muziekstreamingdienst Apple Music. In combinatie met Siri leert de speaker je muziekvoorkeuren. Bovendien kan je ook informatie over de muziek zelf opvragen zoals de zanger of drummer van een song.

Multiroom muziek via Apple Airplay 2

Apple biedt binnenkort, met de update naar iOS 11, multiroom muziek doorheen de woning aan. Apple’s Home app krijgt namelijk audiobediening geïntegreerd. Via een nieuw onderdeel ‘Speakers’ zal je verschillende luidsprekers in de woning kunnen aansturen.

Voorwaarde voor de is wel dat de luidsprekers en apparatuur overweg kunnen met Apple AirPlay 2. Merken als Bang & Olufsen, Bose, Denon, Marantz, Libratone, Bowers & Wilkins en Bluesound hebben al toegezegd.

Apple is met multiroom muziek niet de eerste fabrikant met multiroom muziek. Voorlopig is er ook geen ondersteuning voor muziekdiensten naast het eigen Apple Music.

Slimme assistent

De HomePod doet ook dienst als slimme assistent in jouw woning. Denk aan het verzenden van berichten, het horen van nieuwsupdates of het bedienen van smart home toestellen zoals verlichting.

Maar Siri lijkt nog niet volledig klaar om een echte virtuele assistent te zijn. Dat de speaker pas in december in drie Engelstalige landen (Verenigde Staten, het Verenigd koninkrijk en Australië) wordt gelanceerd, zegt trouwens al genoeg.

Dat geeft Apple wel nog een dik half jaar de tijd om Siri op het niveau te brengen van diens concurrenten, Amazon Alexa en Google Assistant. Die zijn trouwens ook nog niet in het Nederlands aan te sturen.

De HomePod zal trouwens 349 dollar kosten.

Reageer