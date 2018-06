2 Screen Time

De nieuwe functie, Screen Time, stak er wat ons betreft bovenuit. Net zoals bij Google wil Apple ons bewuster laten omgaan met onze iPhones en iPads. Met Screen Time kan je voor jezelf zien hoeveel tijd je besteedt op je mobiele apparaat, en welke apps je het vaakst gebruikt. Wekelijks krijg je hiervan rapporten, inclusief het aantal meldingen van apps.

Net zoals in Android P, kan je jezelf limieten gaan opleggen, zelfs per app afzonderlijk. Teveel bezig met Instagram, beperk dan het gebruik tot een kwartier per dag! Wanneer je tijd is opgebruikt, krijg je een handige melding en kan je het gebruik verlengen.

Vooral voor ouders lijkt Screen Time welgekomen. Zo kan je jouw kroost eveneens limieten opleggen, of gewoon via diezelfde rapporten hun mobiel gebruik monitoren. De functie werkt via het ‘Delen met gezin’-onderdeel van iOS.