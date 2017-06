Apple AirPlay 2: alles wat we al weten

Op het jaarlijkse congres WWDC lanceerde Apple de tweede generatie van AirPlay. Dat is een nieuw protocol voor het draadloos streamen van muziek en maakt multiroom streaming mogelijk. Een overzicht van alles wat we tot nu toe weten.

Wat is Apple Airplay 2?

Met Airplay 2, dat beschikbaar is bij de release van iOS 11 deze herfst, wordt het mogelijk muziek vanaf je iPhone of iPad af te spelen op verschillende luidsprekers in de woning. Je kan dus een multiroom muzieksysteem samenstellen net zoals dat nu al langer kan via concurrenten als Sonos, Bose en vele anderen.

Heel wat luidsprekermerken aan boord

Al heel wat merken hebben aangekondigd AirPlay 2 te zullen gaan ondersteunen waaronder Bang & Olufsen, Bose, Denon, Marantz, Bowers & Wilkins, Libratone en Bluesound. Bij sommige merken zal een firmware-update volstaan; bij andere is er nieuwe hardware nodig.

In een Facebook-post laat Bose al weten dat zowat alle SoundTouch producten ondersteuning zullen krijgen. En ook Libratone laat middels een persbericht weten dat de hele familie Zipp-speakers later op het jaar een software-update krijgen.

Ook Apple’s eigen draadloze luidspreker, de HomePod, zal overweg kunnen met AirPlay 2.

De luidsprekers zal je dankzij AirPlay 2 kunnen selecteren, bedienen en groeperen via de HomeKit Woning-app, in een nieuw onderdeel bestemd voor muziek. Zo zal je per kamer kunnen kiezen welke muziek je afspeelt, en het volume regelen. Ook zal je kamers kunnen samenvoegen en zo dezelfde muziek overal afspelen. Ideaal voor feestjes!

Voorlopig enkel nog Apple Music

Vooralsnog is het muziekaanbod beperkt tot de eigen Apple Music muziekstreamingdienst, maar Apple heeft wel laten weten met een API te komen zodat externe apps ook de functionaliteit kunnen opnemen.

En de Apple TV?

Ook de Apple TV krijgt naar alle waarschijnlijkheid een update naar AirPlay 2 . Daardoor zal het fungeren als een soort hub waarop je apparatuur die niet HomeKit-compatibel is of AirPlay ondersteunt, kan aansluiten. Dat zal dan via de HDMI-kabel moeten gaan gebeuren.

