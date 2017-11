Eind dit jaar lanceert TV Vlaanderen een nieuw televisieabonnement dat je kan ontvangen via digitale antenne. Het signaal komt niet langer binnen via satelliet, kabel of internet maar via de digitale ethertechnologie DVB-T2.

Het nieuwe televisieabonnement krijgt de naam Antenne TV en is vanaf half december 2017 beschikbaar. In het abonnement zitten zowat alle belangrijke Vlaamse zenders.

Welke zenders krijg je bij Antenne TV?

Het gaat om de kanalen van Medialaan (VTM, Q2, Vitaya, VTM Kzoom) en SBS Belgium (4, VIJF en ZES). De VRT-zenders Eén, Canvas en Ketnet blijven zoals steeds gratis te ontvangen. Vanaf half december staat het volledige aanbod online.

Wat heb je nodig voor Antenne TV?

Hoe werkt het concreet? Als kijker moet je gebruik maken van een kleine antenne die je binnen of buiten plaatst. Dit is afhankelijk van de afstand van je aansluiting tot de zendmast en dus hoe sterk het signaal in jouw regio is.

Die antenne is verbonden met een decoder. Wanneer je televisie over een DVB-T2 tuner beschikt volstaat de aankoop van een CI+module voor Antenne TV (met smartcard inbegrepen) voor 39 euro om het ontvangen tv-signaal te decoderen.

Heeft jouw tv geen DVB-T2 tuner aan boord dan kan je de CI+module samen met een decoder aankopen (99 euro).

Wat zijn de maandelijkse abonnementskosten voor Antenne TV?

De abonnementsprijs is nog niet bekend maar zal lager liggen dan de huidige televisieformules bij TV Vlaanderen.

Nood aan basispakket

Volgens Yannick Altruy, Country Manager voor België bij M7 Group, is er een grote vraag in de markt naar een aanbod met de meest populaire zenders. Digitale tv via de ether is een ideale oplossing voor tweede verblijven, campings of kotstudenten.

De nieuwe technologie is mogelijk door een upgrade van apparatuur en masten binnen het Norkring commerciële ethernetwerk. Antenne TV is beschikbaar voor heel Vlaanderen en Brussel.

