Op de I/O 2018 conferentie gaf Google onlangs een statusupdate van Android TV. In de volgende versie, Android P, moet vooral de stabiliteit en het set-up proces verbeterd worden.

Android P komt al later dit jaar, en heel wat televisies moeten nu nog de stap naar Android O (of Oreo) zetten. Ter herinnering: met Android O is de interface sterk veranderd.

In het nieuwe Android P zal heel wat aandacht gaan naar de eerste instelling/opstart van de televisie. Zo zal er automatisch, via Bluetooth, worden gezocht naar smartphones en zal het installatieproces worden voortgezet via een app of de browser.

Er zal ook op de telefoon worden gezocht naar apps die ook een versie voor Android TV hebben, waarna logins en paswoorden automatisch worden getransfereerd.

Als je trouwens al eerder een Android TV-apparaat aan je Google-account hebt gelinkt, zal het nieuwe toestel alle geïnstalleerde apps overnemen van het oude apparaat.

Over de prestaties van Android TV kunnen we kort zijn: op de meeste televisietoestellen is daar nog heel wat werk aan. Dat had vaak te maken met oudere chipsets die worden gebruikt door de televisiefabrikanten. Met Android P wil Google het OS sneller en stabieler maken voor deze oudere chipsets.

Een derde wijziging moeten we gaan zoeken bij de interface. De aanbevolen instellingen worden verhuisd naar bovenaan de lijst met instellingen.

