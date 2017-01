Android TV 7.0: wat is er nieuw voor 2017?

Met nieuwe functies als beeld-in-beeld en ondersteuning voor meerdere accounts belooft Android TV 7.0 heel wat verbeteringen. Onder meer Sony, Philips en Bang & Olufsen maken gebruik van Android TV.

De ondersteuning voor meerdere Google-accounts op dezelfde tv is nieuw. Hierdoor kunnen gezinsleden hun persoonlijk profiel gebruiken in apps, en persoonlijke afspeellijsten of kanalen in YouTube raadplegen.

Met de beeld-in-beeld functie verklein je een scherm naar een klein venster en verplaats je het naar één van de vier hoeken. Vervolgens kan je iets opzoeken in een browser of een andere app opstarten.

Het menu krijgt multitasking mogelijkheden. Door dubbel te klikken op de Home-knop van je afstandsbediening kan je snel wisselen tussen verschillende actieve apps.

Google voegt ook verbeterde opnamemogelijkheden toe. Waar Android 6.0 nog vrij summiere opnames bood, kan je nu live tv opnemen, bewaren voor later, maar ook meerdere opnames tegelijk opslaan op je tv, en ze raadplegen. Het wordt ook mogelijk livestreams op te nemen binnen een app.

Andere verbeteringen zijn ondersteuning voor HDR, in het bijzonder voor HDR10, Dolby Vision en HLG. De televisie moet uiteraard ook deze HDR-standaarden ondersteunen.

Er is ook een betere game-engine, Vulkan, voor het gamen op een Android TV.

Android TV is verkrijgbaar als smart tv-systeem op de televisies van Sony, Philips en Bang & Olufsen, maar ook als onderdeel van aparte toestellen zoals de Nvidia Shield.

