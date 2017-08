Android Oreo is nu officieel

Google heeft de achtste versie van zijn mobiele OS officieel gelanceerd. Android O beschikt over tal van nieuwe functies die Google al in eerder dit jaar bekend maakte.

Zo is er de toevoeging van “Instant Apps” waarbij je niet langer een app hoeft te downloaden om bijvoorbeeld een document te openen. Of nieuwe emoji, meldingen en Bluetooth-profielen.

Voor multitasking is “Picture-in-Picture” welgekomen. Voortaan kan je over andere apps heen verder kijken naar je favoriete YouTube-filmpjes, of kan je blijven videochatten terwijl je tegelijk iets anders doet.

Maar de grote verbeteringen situeren zich volgens Google vooral onder de motorkap. Zo worden apps beter beheerd wat voor een snellere smartphone moet zorgen, en ook de batterij zou sparen.

En met Google Play Protect worden zowel de Android-smartphone als de Play Store continu in de gaten gehouden en gescand op malware.

Android Oreo is nu al beschikbaar voor wie over een Pixel (XL) of Nexus 5X/6P smartphone beschikt, of een Nexus Player of Pixel C in huis heeft.

Andere smartphones of tablets moeten nog tot het einde van het jaar geduld uitoefenen.

