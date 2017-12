Vandaag lanceert Google een aparte, kleinere versie van Android Oreo. Het OS is er speciaal voor budgettelefoons die minder rekenkracht en opslagcapaciteit hebben.

Android Go is een lichtere variant van Android Oreo dat specifiek mikt op smartphones met een beperkt werkgeheugen van 512MB tot 1GB. Het gaat meer concreet om telefoons die niet over alle toeters en bellen beschikken, en niet de meest geavanceerde componenten hebben ingebouwd.

De basisapps binnen Android Go zijn de helft kleiner en volgens Google zo’n 15 procent sneller dan hun grote tegenhangers op het gewone Android OS. Ook de interface is beperkter en databesparing zit standaard ingeschakeld op Chrome.

De voorgeïnstalleerde basisapps van Android Go zijn Google Go (een lichte versie van Google zoeken), Google Maps Go, Gmail Go, YouTube Go, Gboard, Chrome, Play Store, Google Assistant Go en het nieuwe Files Go.

Leestip: Met Files Go maak je sneller extra opslagruimte vrij op je Android-telefoon

Android Go lijkt sterk op Android One, een andere versie voor goedkopere telefoons. Voor Android One werkt Google nauwer samen met de verschillende merken die dat OS wensen aan te bieden.

Android Go wordt morgen samen gelanceerd met de Android Oreo 8.1 update. De eerste toestellen met Android Go mogen we ten vroegste vanaf begin volgend jaar verwachten.