Nu de nieuwe Mate 10 Pro al van bij de start over Android 8.0 of Android Oreo beschikt, krijgen we nu ook te weten welke bestaande smartphones van Huawei de overstap maken.

Zo krijgen vier smartphones van Huawei de komende tijd zeker een upgrade naar Android 8.0. Het gaat om de Mate 9, de Mate 9 Pro, de P10 en de P10 Plus.

Huawei spreekt van 3 tot 4 weken na de lancering van de Mate 10 wat betreft de Mate 9. De P10 en P10 Plus komen er aan in “de nabije toekomst”.

De update naar Android 8.0 gaat gepaard met een update naar EMUI 8.0, de schil die Huawei legt over de Android-ervaring. In de praktijk zouden apps sneller laden en wordt verder het energieverbruik geoptimaliseerd. Qua looks zou er niks veranderen.