Amazon Prime Video nu ook beschikbaar in België en Nederland

De videostreamingdienst van Amazon zal het eerste halfjaar € 2,99 per maand kosten.

Via Amazon Prime Video kan je kijken naar programma’s en series zoals The Grand Tour (de opvolger van Top Gear), Mozart in the Jungle, Transparent en The Man in the High Castle.

Kijken doe je via de website PrimeVideo.com en apps voor Android en iOS. Ook televisiefabrikanten LG en Samsung zullen de app beschikbaar maken op hun smart tv-platform.

Er schuilen evenwel nog enkele addertjes onder het gras. We grasduinen even door het filmaanbod en dat blijkt vooral uit oudere films te bestaan, zoals Hugo, Cloverfield, Pulp Fiction enzovoort. Wat series betreft zijn het vooral de eigen Amazon-producties die prominent aanwezig zijn.

Ook zijn nog niet alle series en films van Nederlandse ondertitels voorzien, zelfs de eigen producties niet.

Wat wel meteen mogelijk is, is het downloaden van films en series. Dit offline kijken maakte Netflix enkele weken terug ook beschikbaar.

Amazon Prime-leden in België kunnen vanaf vandaag al kijken. Nederlanders dienen zich via PrimeVideo.com te registreren voor de proefperiode van zeven dagen.

Voorlopig geldt een promotieprijs van €2,99 per maand. Na zes maanden stijgt de prijs naar € 5,99 per maand. Betalen kan enkel met een kredietkaart en je dient een Amazon-account aan te maken.

Update 15/12/2016: The Grand Tour is als eerste programma op Amazon Prime Video in 4K/Ultra HD te bekijken mét HDR voor wie een recente Samsung (2015/2016) of LG tv heeft. Heb je ook al kunnen kijken in 4K/HDR? Laat het ons gerust weten in de reacties.

