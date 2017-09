Amazon Prime Video nu beschikbaar op Sony PS3 en PS4

De Amazon Prime Video app is vanaf vandaag beschikbaar voor de Sony PlayStation 3 en PlayStation 4.

Amazon Prime Video werd vorig jaar in december wereldwijd gelanceerd in extra landen, waaronder België en Nederland. Bekende tv-reeksen zijn The Grand Tour, The Man in the High Castle, Transparent, Mozart in the Jungle en American Gods.

Prime Video is nog steeds beschikbaar voor een introductieprijs van € 2,99 per maand voor de rest van 2017 en vanaf 2018 voor €5,99 per maand.

Wie nog geen Prime Video-leden is, kan zich aanmelden voor een gratis proefabonnement van 7 dagen via PrimeVideo.com.

