Het heeft even geduurd maar Amazon heeft nu zijn langverwachte waterdichte e-reader in het gamma. De Kindle Oasis bestond al sinds vorig maar heeft nu een upgrade gekregen.

Met de upgrade werd het toestel waterdicht gemaakt: zo is de e-reader één uur lang en maximaal twee meter diep onder water te houden. Goed voor een IP8X-rating wat de waterdichtheid betreft. Een boek lezen aan het zwembad of thuis in bad behoort nu dus tot de mogelijkheden.

Ook het scherm is iets groter dan vorig jaar en meet in plaats van 6 inch nu 7 inch. Goed voor een dertigtal procent meer woorden waardoor je minder vaak de bladzijde dient om te slaan. Achterop het scherm zitten ook wat extra leds voor een meer egale verlichting. Lichtsensoren houden het omgevingslicht in de gaten.

Nieuw is de ondersteuning voor Audible, een app voor luisterboeken. Daarvoor dien je wel via Bluetooth te streamen van de Kindle Oasis naar een speaker of hoofdtelefoon, want een hoofdtelefoonaansluiting is er niet voorhanden.

De batterij houdt het enkele weken uit, en op een tweetal uur is die volledig terug opgeladen.

De Kindle Oasis is vanaf 31 oktober beschikbaar en komt in drie versies. De prijzen via Amazon Frankrijk zijn 249 euro voor de versie met 8GB opslagcapaciteit en 279 euro voor de 32GB-variant. Er is ook nog een derde exemplaar met gratis 3G-ondersteuning, die kost 339 euro.