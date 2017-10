Zowat alle televisies maken vandaag verbinding met het internet en krijgen slimmere toepassingen. Smart TV’s worden ze dan ook toepasselijk genoemd.

Een internetaansluiting – draadloos of niet – is vandaag standaard aanwezig op de nieuwste generatie televisies. Daardoor kunnen televisiefabrikanten eindelijk verwezenlijken waar ze al jaren van dromen: de televisie tot middelpunt van communicatie in de woning maken.

Dankzij die internetverbinding beschikt de televisie over smart tv apps, die je al dan niet tegen betaling kan downloaden en installeren op je tv. Deze apps werden speciaal afgestemd voor gebruik op een televisiescherm. Doordat de televisies over steeds meer rekenkracht gaan beschikken, kunnen ze vandaag ook meer veeleisende apps aan zoals het streamen van Ultra HD via Netflix tot zelfs het spelen van recente games in de cloud.

Browsen op het internet

Sinds 2011 integreren heel wat fabrikanten volwaardige browsers in hun nieuwe televisies. We kunnen discussiëren over het nut van de internetervaring op een tv, maar feit is dat er heel wat inhoud zich vandaag op het net bevindt en dat tv-fabrikanten die toegankelijk willen maken via de tv.

Hebben we nog een afzonderlijke mediaspeler nodig?

De toevloed van deze smart tv’s zou op termijn wel eens de behoefte aan een losse settopbox of Blu-ray speler onder druk kunnen zetten. Deze televisies blijven (hopelijk) nieuw en fris dankzij regelmatige software-updates van apps en diensten.

Door streamingdiensten zoals Netflix, Amazon Prime Video en Google Play aan te bieden, kan je films, series en documentaires kijken wanneer je maar wil.

Leestip: Smart Tv kopen? Hoe slim is onze televisie vandaag eigenlijk?

De verschillende platformen voor Smart TV per merk

Niet alle televisiemerken maken gebruik van hetzelfde platform voor smart tv. Dit is een kort overzicht.

Sony, Bang & Olufsen en Philips: Android TV

We kennen Android natuurlijk allemaal als het besturingssysteem van smartphones. Sinds 2014 gebruiken Sony en Philips Android echter ook als Smart TV-platform. Het grote voordeel hiervan is dat er een naadloze connectie ontstaat tussen jouw Android-smartphone en jouw televisie. Bovendien krijg je de grote app-bibliotheek van Google Play ook naar jouw televisiescherm.

Samsung: Tizen

Tizen is een heel dynamisch besturingssysteem en houdt bij wat je bekijkt en gaat aan de hand daarvan nieuwe content voorstellen die je kan interesseren. Bovendien kan je gemakkelijk belangrijkste iconen gaan aanpassen, zodat je jouw belangrijkste apps snel bij de hand hebt.

LG (en Bang & Olufsen): webOS

webOS was in 2014 een ware openbaring als het op Smart TV-omgevingen aankwam. Het design was fris en intuïtief en het systeem werkte heel snel. Dat is het nu nog steeds, maar voor de lichte gebruiker is het soms een beetje te veel zoeken.

Panasonic: Firefox

Firefox kennen we allemaal van de internetbrowser, maar ook op Panasonic-televisies doet de software het goed. En net zoals de browser is ook Firefox OS heel gemakkelijk te personaliseren. Dankzij een fris en dynamisch design heeft Panasonic misschien ook wel het mooiste besturingssysteem in huis.