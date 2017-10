Vanaf dinsdag 17 oktober zullen alle radiostations van de VRT, inclusief de extra digitale kanalen, te beluisteren zijn via DAB+.

Het gaat om alle gewone VRT-zenders – Radio 1, Radio 2, Klara, Studio Brussel, MNM – en de uitsluitend digitale zenders zoals MNM Hits, Klara Continuo en VRT NWS.

DAB+ is een verbeterde versie van DAB. DAB staat voor Digital Audio Broadcasting, of digitale radio via de ether. DAB+ biedt extra plaats voor radiozenders; zo is het regionale aanbod van Radio 2 overal in Vlaanderen te ontvangen via DAB+.

Het is ook veel minder storingsgevoelig dan FM en er is slechts één frequentie nodig waarop je moet afstemmen in heel Vlaanderen. Ook kan er visuele info worden meegezonden.

Wie DAB+ wenst te luisteren dient wel over een compatibele radio, tuner of versterker te beschikken, die overweg kan met de DAB+ signalen. Onder meer Sony heeft al vele radio’s die compatibel zijn met DAB+.

De uitzendingen zelf blijven uiteraard gratis.

De eerstvolgende jaren (tot 2020) blijven de radiozenders ook via FM uitzenden zolang er geen algemene digitale overschakeling is, zo staat het ook in de Beheersovereenkomst 2016-2020 tussen de VRT en de Vlaamse Overheid.