Sonos had vorig jaar al laten vallen dat stembediening naar zijn speakers zou komen. Nu is officieel bekend dat Alexa (van Amazon) de eerste stemassistent is die beschikbaar wordt.

Met de update is het mogelijk om – in het Engels – aan Alexa te vragen om muziek af te spelen, zoals “Play the new song from U2”.

Alexa op Sonos is vanaf vandaag te downloaden als beta-update voor Sonos. Hiervoor dien je wel afzonderlijk de Echo-producten van Amazon aan te kopen, zoals de Echo, Dot of een ander apparaat dat compatibel is met Alexa.

Voorlopig zijn die producten, en de update, enkel te krijgen voor klanten in de VS, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland.

Door te wijzen op het feit dat Alexa de eerste stemassistent is, laat Sonos de weg open voor andere spelers zoals Google Assistant.