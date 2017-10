Met Movies Anywhere kunnen voortaan digitaal aangekochte films op één locatie worden bekeken. Het gaat om films van studio’s zoals Disney, 20th Century Fox, Warner Bros, Sony Pictures en Universal Pictures.

Wie in het verleden digitaal films aankocht via Google Play, Amazon Video, iTunes en Vudu kan die nu in één app samenbrengen, de Movies Anywhere app.

Meer dan 7000 films van de vijf grote filmstudio’s Disney, 20th Century Fox, Warner Bros, Sony Pictures en Universal Pictures zitten intussen in de catalogus. Twee andere filmstudio’s, Lionsgate en Paramount, kijken nog even de kat uit de boom.

Het project is een samenwerking tussen Google en Disney. De nieuwe Movies Anywhere app vervangt de bestaande drie jaar oude Disney Movies Anywhere dienst en is beschikbaar in de Verenigde Staten voor iOS, Android, Amazon Fire, Roku en Chromecast.

Nu krijg je bij een film op DVD of Blu-ray doorgaans een digitale downloadcode, die vaak ongebruikt in het doosje blijft zitten. Vaak is dit een code voor de digitale filmkluis Ultraviolet, waar zowat alle grote filmstudio’s met uitzondering van Disney gebruik van maken. De Ultraviolet-kluis zou volgens geruchten ook ondergebracht worden in de Movies Anywhere app.

Filmstudio’s zoeken naar nieuwe manieren om hun omzet op te krikken nu de verkoop van fysieke dragers zoals DVD- en Blu-ray schijfjes daalt, en de digitale filmverkopen stijgen. Bovendien maken steeds meer consumenten de overstap naar streamingdiensten zoals Netflix.