De televisies maken deel uit van de nieuwe Master Series die staat voor de allerbeste beeldkwaliteit voor thuis. Centraal staat de gloednieuwe beeldprocessor X1 Ultimate.

Deze processor speelt een sleutelrol bij de productie van een natuurgetrouw beeld. De X1 Ultimate kan intelligent ieder object in het beeld waarnemen en analyseren door Sony’s nieuwe Object-based Super Resolution. Dit resulteert in een zeer nauwkeurig en gedetailleerd beeld.

Met een extra update voor de Object-based HDR remaster kan nu ieder object individueel geremasterd worden voor meer diepte en nauwkeurige textuur. Kortom: een realistischer beeld.

Speciaal in de Master Series lanceert Sony samen met Netflix de zogenaamde Netflix Calibrated Mode. Doel is om de optimale beeldkwaliteit van netflix-programma’s te krijgen zoals de makers het bedoeld hebben. De optie kan via het menu opgeroepen worden.

De X1 Ultimate is voorlopig enkel terug te vinden op de nieuwe toptelevisies AF9 en ZF9. De AF9 bevat onder meer de Pixel Contrast Booster, een paneelcontroller voor OLED. Dit maximaliseert het dynamische bereik door het gebied van kleurreproductie met hoge helderheid te verbreden. Beelden zijn verbeterd met extra detail en textuur.

De AF9 heeft verder ook een verbeterde versie van het Acoustic Surface-geluidssysteem aan boord. De verbeterde Acoustic Surface Audio+ heeft een aanvullende actuator in het midden van het scherm en een extra subwooferkanaal. Goed voor een 3.2 kanaals geluidssysteem.

De ZF9 is een LCD-tv met ditmaal een extra brede kijkhoek met minder kleurverschuivingen als je vanuit een scherpe hoek kijkt. De ZF9 is tevens voorzien van X-Motion Clarity technologie. Dankzij deze techniek worden snel bewegende beelden in actiefilms of bij sportwedstrijden soepel weergegeven.

Beide televisies draaien op Android TV en zijn klaar voor de beeldkalibratiesoftware CalMAN.

Beschikbaarheid en prijsinformatie van de Master Serie is nog onbekend.