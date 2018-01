Acer komt op de CES met een nog dunnere Swift 7 Ultrabook, en het was al naar eigen zeggen de dunste laptop ter wereld.

De vorige Swift 7 mat 10 mm dik en wordt nu zelfs teruggebracht naar 8,98 mm. Het scherm wordt in vergelijking met het vorige model iets groter (14-inch in plaats van 13,3-inch) en is aanraakgevoelig en voorzien van Corning’s stevige Gorilla Glass.

Acer heeft ook 4G LTE connectiviteit toegevoegd, waarbij de antenne mooi zit weggewerkt in de volledig zwarte aluminium unibody behuizing. Naast een Nano SIMkaartlezer is de Swift 7 uitgerust met eSIM technologie waarmee downloaden en activeren van eSIM profielen mogelijk wordt.

De nieuwe Swift 7 heeft een batterijduur tot 10 uur, een Core i7-processor, een opslagcapaciteit van 256GB via een SSD-schijf, 8 GB werkgeheugen en een geïntegreerde vingerafdruklezer.

De Acer Swift 7 wordt in april verwacht in de Benelux. De prijs is nog niet bekend.