8 verbeteringen in Android O die ons het meest aanspreken

Na Android Nougat komt Android O. Wat kunnen we nu al afleiden uit de developer preview wat nieuwigheden en functionaliteit betreft?

Android O wordt verwacht in de herfst van 2017 maar Google heeft traditiegetrouw nu al een developer-versie online gezet. We pikken er de 8 interessantste aanpassingen ten opzichte van Android Nougat uit.

1/ Verbeterde notificaties

Een van de betere Android O functies wordt ongetwijfeld de mogelijkheid om meldingen te snoozen. Krijg je een melding dan kan je die makkelijk even uitstellen door naar rechts te swipen en op het klokje te duwen. De melding wordt dan automatisch na 15 minuten, 30 minuten of een uur opnieuw getoond.

Je kon al een tijdje meldingen van bepaalde apps blokkeren, maar een tussenweg bestond er niet. Nu wel, met de introductie van notificatie-kanalen. Met Android O zullen notificaties van elke app ook in kanalen kunnen worden gegroepeerd.



Dat werkt als volgt. Nemen we het voorbeeld van Gmail: je zal een onderscheid kunnen maken tussen meldingen op privévlak en meldingen in verband met werkgerelateerde emails. Sterker nog, om bij het voorbeeld van Gmail te blijven, zal je expliciet de meldingen die met je werk te maken hebben kunnen uitschakelen tijdens de avonduren en het weekend.

Een ander voorbeeld is WhatsApp: je kiest dan zelf van welke groepen je meldingen wenst te ontvangen.

Apps zullen voortaan ook op het homescreen via het icoontje kunnen aangeven hoeveel notificaties er nog open staan. Doet vast en zeker een belletje rinkelen voor iOS-gebruikers.

2/ Opgefriste look

Wat meteen opvalt is dat het menu Instellingen een nieuwe look krijgt en veel eenvoudiger wordt. Ook het beheer van bestanden wordt makkelijker en da’s maar goed ook want de ingebouwde oplossing is niet de beste die er is.

3/ Betere geluidskwaliteit via Bluetooth

Een grote kritiek op Bluetooth is dat de geluidskwaliteit als je een hoofdtelefoon opzet, vaak ondermaats is. Vandaar dat een bedrade hoofdtelefoon nog steeds de beste keuze is als je in de beste muziekkwaliteit wil luisteren.

Maar met het succes van de draadloze hoofdtelefoons moest er een oplossing komen om de geluidskwaliteit via Bluetooth te verbeteren. Het gevolg zijn betere codecs waaronder een externe oplossing van Sony, LDAC, en aptX en aptX HD.

Let wel op: jouw hoofdtelefoon zal deze codecs wel moeten ondersteunen…

4/ Verbeteringen onder de motorkap: achtergrondlimieten

Heel wat van de aanpassingen zal je op het eerste zicht totaal niet zien, maar misschien wel voelen. Om de batterijduur te rekken en een betere ervaring te bieden, heeft Google beslist beperkingen op te leggen aan wat apps op de achtergrond kunnen doen. En dit in drie gebieden: impliciete uitzendingen, achtergronddiensten en locatie-updates.

Een concreet voorbeeld: zo zal er een limiet komen te staan op het controleren van jouw locatie, bijvoorbeeld enkele malen per uur.

5/ Vingerafdruksensor en swipes

De vingerafdruksensor kan nu ook door apps worden gebruikt om met bepaalde vingerbewegingen zaken in gang te zetten. Denk bijvoorbeeld aan het browsen op een internetpagina door een verticale veegbeweging over de vingerafdruksensor.

6/ Automatisch invullen

Met de Chrome-browser kan je bepaalde velden tijdens het surfen automatisch laten invullen met je naam, adresgegevens of kredietkaartinformatie. Iets gelijkaardigs komt er nu aan voor Android O. Een paswoordmanager à la LastPass of 1Password die automatisch de paswoorden invult zal dan stukken beter geïntegreerd kunnen worden in Android. En da’s een dikke plus voor de veiligheid.

7/ Betere kleurweergave in apps

Nu de schermen op high-end smartphones almaar van betere kwaliteit zijn – denk aan labels zoals Ultra HD Premium en HDR – en meer kleuren kunnen weergeven, kon Android O niet achterblijven. Voortaan kunnen ook apps op het vlak van foto- of videobewerking gebruik maken van een betere ondersteuning van kleurprofielen zoals AdobeRGB, Pro Photo RGB, of DCI-P3. Voor professionals of social media adepten is dat best een interessante toevoeging.

8/ Picture-in-picture (PIP)

Wanneer je video kijkt in Android O, kan je die verkleinen naar een zwevend venster en zo tegelijk een andere app bekijken. Handig als je bijvoorbeeld iets wil tweeten tijdens het kijken naar een live-tv uitzending.

Wie de nieuwe features uitgebreider wil ontdekken, kan naar de volgende overzichtsvideo kijken dat Google deze week online zette. Opgelet: doelgroep zijn developers.

