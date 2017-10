8 tips voor home cinema projectoren

Gek van home cinema? Dan is de aankoop van een home cinema projector een goed idee. Echte filmliefhebbers zullen altijd een home cinema projector boven een televisie verkiezen bij het film kijken. Wij sommen op waar je om moet letten als je er een in huis wilt halen.

1. Budget

Net als bij televisies heb je home cinema projectoren in alle geuren, kleuren en prijscategorieën. Algemeen gezien mag je wel stellen dat projectoren duurder zijn dan televisies, maar je krijgt er ook heel wat voor terug.

Toch lijkt het geen slecht idee om op voorhand in de mate van het mogelijke een maximumbudget vast te leggen. De goedkoopste projectoren kosten tussen de 300 en 500 euro, terwijl de duurste modellen tot een paar duizend euro kunnen gaan. Veel zal ook afhangen waarvoor je de projector zal gebruiken en hoeveel tijd je met het toestel bezig zal zijn.

2. Resolutie

Let zeker op de resolutie die de projector aanbiedt. Cinefielen zullen met minder dan Full HD geen genoegen nemen, zeker niet als je de projector vooral gaat gebruiken om Blu-rays te bekijken. Sluit je liever je settopbox aan of ga je de projector op de hobbykamer gebruiken, kan je eventueel voor een HD Ready-variant gaan. Uiteraard zijn deze modellen het goedkoopst.

Ook 4K-projectoren bestaan, maar gezien de dure aankoopprijs lijkt dit type projector enkel weggelegd voor de echte home cinema fans.

3. Verschillende types home cinema projectoren: voor- en nadelen

Als je verschillende projectoren met elkaar gaat vergelijken, zal je al snel merken dat er drie verschillende beeldtechnologieën zijn. Je hebt DLP, LCD en LCoS, elk met hun eigen voor- en nadelen.

DLP

DLP staat voor Digital Light Processing. Projectoren die met deze techniek zijn uitgerust, maken gebruik van kleine spiegeltjes die het licht naar het scherm of net weg van het scherm reflecteren. De meeste high-end modellen gebruiken drie kleurchips: voor rood, groen en blauw afzonderlijk.

Elke chip bevat ongeveer 750000 of meer microscopisch kleine spiegels of pixels. Wanneer een bepaald videosignaal wordt verstuurd, oriënteren deze spiegels zich enorm snel zodat ze het licht naar de lens of weg van de lens reflecteren. De gebieden op de chip vertegenwoordigen de lichte en donkere delen van het videobeeld.

DLP-projectoren zijn licht, helderder, en makkelijk te installeren en te bedienen. Ze hebben een beter contrast dan de andere technieken, vooral bij hogere resoluties. Ondanks de voordelen moet je ook bij DLP-projectoren rekening houden met een beperkte levensduur van de lamp. DLP is ook een stuk duurder dan LCD-technologie.

LCD

De LCD-techniek kan je een beetje vergelijken met degene die je ook bij televisies terugvindt. LCD-projectoren gebruiken drie kristalpanelen, elk met de taak om een beeld te genereren in slechts één kleur (rood, groen of blauw). Deze drie kleuren worden samen op het scherm weergegeven, waardoor je een juist beeld krijgt. De drie panelen worden verlicht door een lichtbron: een sterke projectielamp.

LCD-projectoren zijn vrij licht, klein, gemakkelijk te installeren en te bedienen, en bovendien vrij goedkoop. Ze bieden daarnaast een algemeen goed beeld, met vooral een goede helderheid als positivo.

LCOS

De derde optie is een soort mengelmoes van DLP en LCD en heet LCoS. Dat staat voor Liquid Crystal on Silicon en bestaat uit chips met vloeibare kristallen met een spiegelzijde als achterkant. Ze gebruiken dus reflectie, net als DLP, en zijn uitgerust met kristallen, net als LCD.

LCoS-projectoren bieden het beste contrast en dus ook knappe zwartwaarden. Motion blur is wel een probleem waar LCoS-projectoren soms mee te kampen krijgen.

Het is moeilijk te zeggen welke techniek nu eigenlijk de beste is, zeker omdat je bij zowel LCD, DLP als LCoS goede en minder goede toestellen zal vinden. Het wordt dus zaak om voor jezelf uit te zoeken welke voor- en nadelen voor jou belangrijk zijn en welk beeld je zelf het aangenaamst vindt.

Laser

Hier verschijnt weldra nog uitleg over laserprojectoren.

4. Connectiviteit

Net als bij televisies is de connectiviteit van een projector enorm belangrijk. Welke bronnen je kan aansluiten en hoe je dat kan is natuurlijk van belang om een beeld uit je projector te krijgen.

Uiteraard zijn home cinema projectoren vandaag de dag uitgerust met HDMI-poorten om zo gemakkelijk je Blu-ray speler, gameconsole of settopbox aan te sluiten. Dit kan ook draadloos via een Wireless HDMI-transmitter: heel handig als je geen kabels door je woonkamer wilt of beslist om de projector aan het plafond op te hangen. Hiermee kan je op een simpele manier HD-beelden naar je projector krijgen zonder je druk te moeten maken in kabels. Als je draadloos wilt werken, kijk je dus best uit naar een projector die Wireless HDMI ondersteunt.

Verder hoef je je eigenlijk niet al te veel zorgen te maken omtrent de connectiviteit van de meeste projectoren. HDMI-poorten zijn altijd aanwezig en ook MHL (waarmee je je smartphonebeeld snel op het grote scherm krijgt) is in veel gevallen ook aanwezig, net als een VGA-ingang, composietvideo, audio-in en audio-out.

5. Lens shift

Lens shift is geen onbelangrijke eigenschap, maar wel een die je vooral bij de goedkoopste modellen niet snel zal terugvinden. Lens shift is de mogelijkheid om je geprojecteerde beeld naar links, rechts, boven of onderen te verschuiven terwijl de projector op zijn plaats blijft en is een groot gemak bij de installatie van je toestel.

6. To 3D or not

Waar 3D in televisieland niet echt een succes geworden is, lijkt het in de bioscoop voorlopig wel nog te werken. Denk maar aan het succes van native 3D-films als Avatar en Gravity, en de vele 3D-adaptaties van blockbusters als Transformers, The Hobbit, Harry Potter en Tron. De mooiste 3D-beelden zie je nog altijd in de bioscoop en een projector komt daarbij aardig in de buurt. Heel wat experts zijn dan ook eerder lovend op de 3D-beeldkwaliteit van de meeste projectoren omdat die een pak helderder zijn dan bij televisies. Een extra reflectief projectiescherm kan ook voor meer beeldscherpte zorgen.

7. Speciaal type: de Ultra Short Throw-projector

Een speciaal type projector in de Ultra Short Throw-projector. Dit type toestellen is heel handig als je zo weinig mogelijk plaats wilt verliezen of een kleine woonkamer hebt, maar toch via een projector film wilt bekijken. De Ultra Short Throw-projector werkt eigenlijk grotendeels als een gewone projector, maar kan je heel dicht bij de muur plaatsen. DIt type projector biedt namelijk een uiterst korte projecteerafstand.

8. Stel je nog wat vragen voor de aankoop

Voor je een home cinema projector koopt, moet je bij een paar dingen stilstaan. Stel jezelf eerst de vraag of je de projector in al zijn glorie gaat kunnen gebruiken. Daarvoor moet je je (woon)kamer goed kunnen verduisteren om het echte bioscoopgevoel te bekomen en van de beste beeldkwaliteit te kunnen genieten.

De meeste LCD-projectoren kan je weliswaar ook nog goed gebruiken in kamers met wat sfeerverlichting, maar op een zonnige namiddag doe je best de rolluiken naar beneden of zorg je voor verduisterende gordijnen.

Veel hangt ook af van je kijkgedrag. LCD- en DLP-projectoren hebben een lamp met een gemiddelde levensduur van tussen de 2000 en 5000 uren. Na dit punt is de lamp nog maar half zo helder als wanneer je ze voor het eerst gebruikt, en de helderheid wordt steeds minder. Na een 5000-tal uren vervang je de lamp dus best door een nieuw examplaar, maar hou er rekening mee dat zo’n lamp al snel een paar honderden euro’s kan kosten.

Ga je je projector vooral gebruiken om af en toe een film te bekijken, kan je met een lamp met levensduur van 2000 branduren gemakkelijk 4 à 5 jaar aan de slag. Gebruik je de projector quasi elke dag en dus ook om ‘gewoon’ naar televisie te kijken met een gemiddelde van vier uur per dag, dan zal je de lamp na ongeveer anderhalf jaar al moeten vervangen.