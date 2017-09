77-inch OLED-televisies bij Sony, Panasonic en LG: groot en hartstikke duur

Is 77-inch het nieuwe 65-inch? Zo lijkt het wel als we mogen afgaan op de nieuwe televisies die we gezien hebben op de IFA. Zowel Panasonic, Sony en LG toonden een 77-inch OLED-tv.

Het 77-inch formaat – of omgerekend bijna 196 cm – ziet er in de praktijk echt gigantisch uit. En ze zijn ook nog eens bijzonder duur.

Zo weten we al de adviesverkoopprijs van de Sony KD-77A1, namelijk 20.000 euro. Hij is al vanaf eind september beschikbaar in de Benelux. De BRAVIA A1-serie biedt de beeldkwaliteit van OLED versterkt door de 4K HDR Processor X1 Extreme en ultieme geluidskwaliteit dankzij een Acoustic Surface-geluidssysteem.

De 77-inch Panasonic EZ1002 (zie foto) maakt deel uit van de 4K Pro OLED-reeks van het bedrijf. Op de persconferentie van Panasonic op IFA vernamen we dat de tv werd getest en goedgekeurd door Stefan Sonnenfeld van Deluxe’s Company 3. Zij gebruikten de EZ1002 als referentiemonitor bij het afstellen van de kleuren van de film Wonder Woman. De televisie heeft ook andere aanbevelingen gekregen van THX en een Ultra HD Premium label van de UHD Alliantie. Een prijs werd nog niet bekendgemaakt.

LG toont al jaren OLED-televisies met een schermgrootte van 70-inch. Op IFA konden we de nieuwe W7 Signature Wallpaper OLED77W7V aanschouwen. Die is al verkrijgbaar en kost eveneens 20.000 euro.

Tot slot zagen we ook nog een 77-inch OLED-tv bij Grundig.

