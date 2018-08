De 600 Series is ondertussen aan de zesde generatie toe en krijgt enkele verbeteringen die we ook zien in de 800 Diamond-reeks, het vlaggenschip van Bowers & Wilkins.

Zo is elke nieuwe 600-luidspreker uitgerust met het gepatenteerde Continuum materiaal, dat voor meer transparantie en precisie in het middenbereik zorgt. Er is ook een nieuwe versie van de Decoupled Double Dome Tweeter-technologie. In tandem zorgen beide toevoegingen voor betere muziekprestaties bij een aanvaardbare prijs.

De nieuwe reeks bestaat uit vier luidsprekers en bijpassende subwoofers, en is verkrijgbaar in matzwart en satijnwit.

De 603 is de grootste van de luidsprekers. Deze vloerstaander blinkt uit in geluid door de Decoupled Double Dome-tweeter, een FST drive-unit die gebruik maakt van de Continuum Cone plus twee basdrivers met papieren conus. Prijs: 800 euro per stuk.

Als boekenplank-versie of als achterste kanaal bij een home cinema set-up is er de 606. Dankzij een krachtige basluidspreker heeft deze luidspreker genoeg vermogen voor de grotere woonkamers. Prijs: 350 euro per stuk.

De 607 is iets kleiner maar is nog steeds een volwaardige hifi-luidspreker. Het is de goedkoopste luidspreker in de reeks en bevat de 5-inch Continuum Cone-basedriver. Prijs: 265 euro per stuk.

De HTM6 is een slanke luidspreker die je gebruikt voor het center-kanaal in een home cinema set-up. De speaker is erg compleet uitgerust met de Decoupled Double Dome-tweeter en twee 5-inch Continuum Cone-drivers. Prijs: 529 euro.

Tot slot zijn er de drie subwoofers ASW610XP, ASW610 en ASW608. Die kosten respectievelijk 1100 euro, 600 euro en 450 euro.

Bekijk hier de luidsprekers van Bowers & Wilkins