4 nieuwe Yamaha AV-receivers met multiroom MusicCast

De AV-receivers kunnen overweg met 4K, HDR en Dolby Vision. Bovendien komen de muziekstreamingdiensten Tidal en Deezer naar het MusicCast-platform.

De RX-V683 en RX-V583 zijn beiden geschikt voor een surroundopstelling van 7.2 en ondersteunen Dolby Atmos en DTS:X. De RX-V383 en RX-V483 zijn geschikt voor een 5.1-luidsprekerset-up.

Elk model is voorzien van Bluetooth zodat je muziek van je tablet of smartphone rechtstreeks naar de receivers kan streamen. Vanaf de RX-V483 is het zelfs mogelijk een draadloze hoofdtelefoon via Bluetooth aan te sluiten.

Alle receivers hebben trouwens een kalibratietool aan boord (YPAO of Yamaha Parametric Acoustic Optimiser) zodat het geluid kan afgestemd worden op de eigenschappen van de kamer waar ze staan. De tool op de RX-V683 is nog iets geavanceerder en houdt rekening met reflecties vanaf bv. meubels in de kamer.

De multiroomoplossing van Yamaha, MusicCast, kan voortaan niet alleen Spotify afspelen maar ook concurrenten zoals Deezer en Tidal. De muziekstreamingdiensten zullen ook voor de oudere en bestaande MusicCast producten beschikbaar gemaakt worden via een firmware-update.

Later op het jaar volgt nog stembediening via Alexa.

Van zodra de prijzen bekend zijn, publiceren we ze hier. Verwacht wordt dat de 4 AV-receivers in mei en juni 2017 te koop zijn.

