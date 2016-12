4 betaalbare 49/50-inch 4K-televisies die futureproof zijn

Een nieuwe televisie kopen is niet altijd gemakkelijk, want er zijn zoveel factoren om rekening mee te houden. Maar speciaal voor wie op zoek is naar een betaalbaar toestel met een 4K-scherm, hebben we dit lijstje samengesteld!

1 Samsung UE49KU6100

Dit toestel uit de 6-Series is met zijn 899 euro een mooi koopje. Daarvoor krijg je wel een 4K-resolutie terug met Auto Depth Enhancer dat het contrast van jouw beeld vergroot.

Dankzij HDR Pro bekijk je ook HDR-content in hun volle glorie en zit je de komende jaren ook op dit vlak gebeiteld. Het gebogen scherm maakt het moderne karakter van deze televisie af.

2 Panasonic TX-50DX700F

Panasonic bundelt in deze DX700F alles wat je de komende jaren maar kan verlangen van jouw tv: een Ultra HD-resolutie, HDR-ondersteuning en een stevige quad-core processor.

Dit toestel gebruikt bovendien de Wide Colour Phosphor-technologie, die voor een breder kleurenpalet zorgt. Wide Colour Spectrum biedt dan weer subtielere, natuurlijk getinte kleuren.

Met Firefox OS haal je ook een frisse Smart TV-omgeving in huis.

3 LG 49UH661V

Deze 49-incher van LG pakt uit met ULTRA Luminance, waarbij het ‘overschot’ aan stroom bij donkere gedeelten op het scherm naar lichtere delen gestuurd wordt, waardoor je een groter contrast krijgt en efficiënter te werk gaat.

ColorPrime Pro maakt dan weer dat je over een rijk scala aan kleuren beschikt. Aangevuld met een 4K-scherm en HDR Pro zal je heel veel plezier beleven aan deze televisie!

4 Sony KD49XD8005

‘Eerst zien, dan geloven’: het is de leuze van deze televisie. Sony bouwde voor dit toestel een knap 4K-scherm in met ondersteuning voor HDR en dus een groot dynamisch bereik.

Met Android TV als Smart TV-omgeving heb je meteen heel veel apps en spelletjes ter beschikking, terwijl je dankzij het slimme kabelbeheer gemakkelijk voor een cleane look kan gaan.

