10 dingen die je moet weten over de Samsung Galaxy S8 en S8+

Samsung heeft op zijn Unpacked-event zijn nieuwe topsmartphones voorgesteld: de Galaxy S8 en de S8+. We sommen de tien belangrijkste weetjes van deze toestellen voor je op.

1 Infinity Display

Dé eyecatcher van de S8 en de S8+ is het Infinity-scherm, dat nog een beetje verder gaat dan de Edge-schermen van Samsungs vorige smartphones. De bezel rond het scherm lijkt nu echt volledig verdwenen, waardoor de telefoon quasi randloos lijkt. Dit moet gamen en video’s bekijken nog aangenamer maken. Samsung kiest bovendien opnieuw voor zijn veelgeprezen Super AMOLED-scherm met WQHD-resolutie. De S8 en S8+ zijn trouwens de eerste mobiele toestellen die van de UHD Alliance het Mobile HDR Premium-certificaat krijgen.

2 De 18,5:9-schermratio

Opvallend aan het design is de toch wel unieke schermverhouding van de S8 en S8+. Het ratio bedraagt immers 18,5:9. Het scherm is hierdoor iets langer dan zijn voorgangers.

3 Groot, maar compact

Samsung lanceerde twee versies: de gewone S8 met een 5,8 inch scherm en de S8+ met een 6,2 inch scherm. Dit lijkt groot (en is het ook), maar net dankzij het Infinity-design en de speciale schermverhouding wist Samsung de telefoons tegelijk net compact te houden.

Het scherm neemt immers zo’n 83% van de toesteloppervlakte aan de voorzijde in. Net omdat de randen zo superdun zijn, zijn de S8 en S8+ respectievelijk ongeveer even groot als een 5,2 inch en 5,5 inch toestel. Daardoor moeten beide apparaten toch goed in de hand liggen.

4 Weg met de fysieke home-toets

Dunne randen betekent ook weinig grote knoppen en dus schrapte Samsung voor het eerst de fysieke toets onderaan het scherm. Samsung verwerkte die echter in een 3D-touch softkey toets in het scherm.

5 Bixby, de slimme assistent

Deze gloednieuwe functie werd vorige week al voorgesteld. Met Bixby navigeer je bijvoorbeeld door middel van stemcommando’s door jouw menu’s, kan je aan de hand van beeldherkenning informatie verzamelen over de plek waar je je bevindt, of Bixby kan aan de hand van een foto die je genomen hebt opzoeken waar je het item kan kopen. Bixby praat ook, maar voorlopig nog niet in het Nederlands.

Gedetailleerde informatie over Bixby vind je in ons eerder verschenen artikel.

6 Gezichtsherkenning en irisscanner

Ook beveiliging is een belangrijk punt voor Samsung. Omdat de home-knop vooraan weg is, verhuist de vingerafdrukscanner naar de achterzijde, naast de lens van de camera. Dit lijkt ons niet echt handig, aangezien je hierdoor snel vingerafdrukken op jouw cameralens zal krijgen. Bovendien is de scanner voor linkshandigen wat moeilijk te bereiken.

Wél interessant is de gezichtsherkenning en de irisscanner die je in de frontcamera terugvindt. Dit lijkt een eenvoudige en veilige manier om jouw smartphone te ontgrendelen, maar het is nog wat afwachten of dit systeem ook in de praktijk echt goed zal werken.

7 Betere camera’s

Nu we het toch over de camera hebben: die is naar goede gewoonte opnieuw wat beter geworden. De Dual Pixel hoofdcamera biedt 12 megapixels en optische beeldstabilisatie. Vooraan vind je een 8 megapixelvariant. Noemenswaardige verbeteringen zijn vooral de twee lichtgevoelige f1.7-lenzen die zelfs bij weinig licht nog zeer goede foto’s moeten opleveren. De frontcamera heeft met Smart Autofocus trouwens een volautomatische scherpstelling in huis.

8 Sneller en krachtiger

Nog zo’n logische verbetering is dat de S8 en S8+ meer rekenkracht krijgen dan de voorgangers en dus sneller en krachtiger worden. Een gloednieuwe 10 nm octa-core processor moet, samen met de 4 GB RAM, alles in goede banen leiden. Standaard krijgen de toestellen Android 7.0 (Nougat) mee.

9 Uitbreidbaar geheugen

Net zoals de Galaxy S7 (Edge) hebben de S8 en S8+ een slot voor microSD-kaartjes. Hiermee kan je het standaardgeheugen van 64 GB gaan uitbreiden.

10 Accessoires

De S8 en S8+ komen bovendien niet alleen, maar zullen compatibel zijn met heel wat accessoires. Zo komt er een nieuwe Gear 360-camera, waarmee je 360°-video kan livestreamen via Facebook of YouTube en waarmee je ook 4K-filmpjes kan opnemen. Met de nieuwe Gear VR-bril kan je die filmpjes dan meteen bekijken.

Een van de opvallendste nieuwtjes was echter Dex: een dock waarmee je jouw smartphone als het ware omvormt tot een computer.

In dit filmpje van CNET krijg je te zien hoe Dex precies werkt:

Prijs en beschikbaarheid

Zowel de Galaxy S8 als de Galaxy S8+ verschijnt op 28 april. De standaardvariant gaat 799 euro kosten, de grotere versie 899 euro. Beide modellen komen in de kleuren Midnight Black, Orchid Grey en Arctic Silver.

Wat vind jij van de toestellen? Ga jij er een in huis halen? Laat het ons weten in de reacties!

Reageer